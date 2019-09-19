У Києві "замінували" всі мости, пологові будинки та ТРЦ: що відомо

У четвер, 19 вересня, поліція Києва отримала анонімне повідомлення про замінування всіх мостів, пологових будинків і ТРЦ у столиці.

Про це повідомляє "Еспресо".

Зазначається, що за відповідними адресами виїхали правоохоронці, вибухотехніки та кінологи для перевірки інформації. Також ініціювали питання про евакуацію людей.

У Києві "замінували" всі мости, пологові будинки та ТРЦ ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні 18 вересня у Києві військовий із Криму Олексій Белько "замінував" міст Метро.

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