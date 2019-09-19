Головна Новини
19 вересня • оновлено в 18:46
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

У Києві "замінували" всі мости, пологові будинки та ТРЦ: що відомо

5.6т Читати матеріал російською

У четвер, 19 вересня, поліція Києва отримала анонімне повідомлення про замінування всіх мостів, пологових будинків і ТРЦ у столиці.

Про це повідомляє "Еспресо".

Зазначається, що за відповідними адресами виїхали правоохоронці, вибухотехніки та кінологи для перевірки інформації. Також ініціювали питання про евакуацію людей.

Новини
У центрі Києва "замінували" станцію метро: всі подробиці

У Києві "замінували" всі мости, пологові будинки та ТРЦ

У Києві "замінували" всі мости, пологові будинки та ТРЦ

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні 18 вересня у Києві військовий із Криму Олексій Белько "замінував" міст Метро.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
16
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
филипп филипыч
филипп филипыч
все? вы че сдурели? по ходу закон про симки проталкивают)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel