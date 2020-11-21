У Києві 'замінували' метро 'Хрещатик'

У Києві станцію метро "Хрещатик" зачинено на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.

Про це повідомили в телеграм-каналі КМДА. Також закрито пересадку на станцію "Майдан Незалежності".

"Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", – сказано у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 20 листопада, у поліцію Києва надійшов дзвінок про замінування ЦУМу на Хрещатику.