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У Києві за добу коронавірус виявили у понад 100 осіб: Кличко озвучив статистику на 1 серпня

Кияни
1,0 т.
У Києві за добу COVID-19 виявили у 101 людини

У Києві за добу COVID-19 виявили у 101 людини.

У Києві станом на 1 серпня кількість заражених коронавірусом зросла до 8342 осіб. За минулу добу захворювання виявили ще у 101 жителя столиці.

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Як написав у Telegram мер міста Віталій Кличко, за добу двоє людей померли, за весь період COVID-19 забрав життя 134 киян.

Серед тих, хто захворіли:

  • 39 жінок віком від 19 до 84 років;

  • 59 чоловіків віком від 18 до 81 року;

  • 3 дівчинки – 12, 16 і 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Печерському районі – 16, у Дарницькому – 15, у Солом’янському районі – 14 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 40 людей. Загалом за період пандемії хворобу подолав 2981 киянин.

Telegram Віталія Кличка

Telegram Віталія Кличка

Cкрін Telegram

Cкрін Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 1 серпня в Україні офіційно підтверджено 71 056 випадків коронавірусної інфекції. З них 1172 – виявлені за минулу добу.

УкраїнаКиївКоронавірусКоронавирусКиївська обласна державна адміністраціяВіталій Кличко
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