У Києві за добу коронавірус виявили у понад 100 осіб: Кличко озвучив статистику на 1 серпня

У Києві за добу COVID-19 виявили у 101 людини.

У Києві станом на 1 серпня кількість заражених коронавірусом зросла до 8342 осіб. За минулу добу захворювання виявили ще у 101 жителя столиці.

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Як написав у Telegram мер міста Віталій Кличко, за добу двоє людей померли, за весь період COVID-19 забрав життя 134 киян.

Серед тих, хто захворіли:

39 жінок віком від 19 до 84 років;

59 чоловіків віком від 18 до 81 року;

3 дівчинки – 12, 16 і 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Печерському районі – 16, у Дарницькому – 15, у Солом’янському районі – 14 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 40 людей. Загалом за період пандемії хворобу подолав 2981 киянин.

Telegram Віталія Кличка

Cкрін Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 1 серпня в Україні офіційно підтверджено 71 056 випадків коронавірусної інфекції. З них 1172 – виявлені за минулу добу.