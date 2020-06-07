224 км/год! У Києві водій встановив антирекорд порушення швидкості

Антирекорд з порушення швидкісного режиму, зафіксований автоматичною системою фіксації порушень ПДР, встановив водій Audi, який рухався по вулиці Олени Теліги в Києві.

Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції у Facebook. Відзначається, що швидкість автомобіля з держномером AA297 *** була 224 км/год. Інших деталей в поліції не повідомляють.

Також камери автоматичної фіксації зафіксували 45 авто, які рухалися зі швидкістю понад 170 км / год, а на трасах, де встановлено дорожні камери, дозволену швидкість значно перевищили понад 200 автомобілів.

Крім того, у поліції відзвітували, що найбільшу кількість разів швидкісний режим порушив автомобіль Mazda, з номерним знаком AI142***. Він перевищував аж 13 разів за добу.

Також камери зафіксували два автомобілі – BX238*** та BE907*** – кожен з яких порушив швидкісний режим по 9 разів.

Крім того, порушення швидкісного режиму були помічені на трасах Київ-Ковель-Ягодин, Київ-Одеса, Київ-Чоп, Київ-Харків-Довжанський, Київ-Знам’янка.

Патрульна поліція України/Facebook

Патрульна поліція України/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони будуть вимірювати тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксувати.

Перевищення швидкості руху буде каратися штрафом, на сплату якого дається 30 днів: більш ніж на 50 км/год – 510 грн, від 20 до 50 км/год – 255 грн.

Штраф зменшується на 50%, якщо він сплачений протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови.

Перший порушник потрапив на камери в Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.

Антирекордсменом став водій Porsche Cayenne, який мчав по трасі Київ-Харків із швидкістю 210 км/год.

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