У Києві водій викинув із маршрутки дівчину, яка оплатила проїзд монетами. Відео
У маршрутці №511 на Позняках дівчина розплатилася залізними гривнями
Водій не став приймати такі гроші і накинувся на пасажирку
Ніхто в маршрутці не заступився за постраждалу
У Києві на Позняках водій маршрутки грубо виштовхав із салону дівчину нібито за те, що вона оплатила проїзд монетами.
Як повідомляє Telegram-канал KIEVMAP з посиланням на очевидців, у маршрутному таксі №511 дівчина розплатилася залізними гривнями.
"Водій не став приймати такі гроші й попросив замінити на паперові. Коли та відмовилася, викинув дівчину з автобуса", – йдеться в повідомленні.
Ніхто з пасажирів маршрутки не заступився за постраждалу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 липня в Дніпрі водій викинув із маршрутки хлопця без маски.