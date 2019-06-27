ГоловнаНовини
МоваЯзык
LadyCity

/Новини Києва

У Києві вітром зірвало дах будівлі: момент потрапив на відео

3.8тЧитати матеріал російською

У четвер, 27 червня, в Києві буря зі шквальним вітром зірвала металевий дах на будівлі.

Відео з подією опублікували в мережі. Надзвичайна подія сталася в столичному мікрорайоні Виноградар (щоб подивитися відео доскрольте до кінця новини).

На кадрах видно, як сильний вітер буквально зриває металевий дах на одноповерхових будівлях.

Новини
Україну затопило після потужної бурі: з'явилися фото та відео погодної катастрофи

Нагадаємо, що в Києві приблизно о 12:00 27 червня дуже погіршилася погода – налетів сильний вітер, небо затягнуло чорними хмарами й почалася гроза.

Згідно з прогнозом погоди, в Києві в найближчі години очікується сильний дощ із грозою, обумовлений приходом атмосферного фронту.

"Про всяк випадок закрийте всі вікна, приберіть речі з відкритих балконів", – попередила синоптик Наталія Діденко.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ураганпогода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel