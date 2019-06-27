У Києві вітром зірвало дах будівлі: момент потрапив на відео

У четвер, 27 червня, в Києві буря зі шквальним вітром зірвала металевий дах на будівлі.
Відео з подією опублікували в мережі. Надзвичайна подія сталася в столичному мікрорайоні Виноградар (щоб подивитися відео доскрольте до кінця новини).
На кадрах видно, як сильний вітер буквально зриває металевий дах на одноповерхових будівлях.
Нагадаємо, що в Києві приблизно о 12:00 27 червня дуже погіршилася погода – налетів сильний вітер, небо затягнуло чорними хмарами й почалася гроза.
Згідно з прогнозом погоди, в Києві в найближчі години очікується сильний дощ із грозою, обумовлений приходом атмосферного фронту.
"Про всяк випадок закрийте всі вікна, приберіть речі з відкритих балконів", – попередила синоптик Наталія Діденко.
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