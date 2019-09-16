У Києві відбулася жорстка ДТП з маршруткою: опубліковані фото

У Києві в понеділок, 16 вересня, мікроавтобус зіткнувся з маршруткою.

Як повідомляє в Facebook "Київ оперативний", аварія сталася на вулиці Метрологічній, 2.

"Бусик Renault з усієї сили в'їхав в маршрутний автобус Богдан №576", - сказано в повідомленні. При цьому інформації про постраждалих в результаті ДТП немає.

ДТП в Києві

ДТП в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві біля станції метро "Шулявська" сталася смертельна ДТП. На проспекті Перемоги маршрутний автобус №465 збив чоловіка, який перебігав дорогу в недозволеному місці.

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