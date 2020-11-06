У Києві в свій день народження померла дитина через отруєння грибами

У п'ятницю вранці, 6 листопада, в обласній київській дитячій лікарні "Охматдит", не виходячи з коми, померла 10-річна жителька Саврані Одеської області, яка отруїлася грибами.

Про це у Facebook написала голова Благодійного фонду "Любов Любушкіна" Любов Рябко. Вона розповіла, що Віка померла в день свого народження.

"Наша маленька Вікторія відійшла в інший світ. У свій день народження! Її забрали ангели. Бог тепер тримає тебе в руках, а ми завжди будемо зберігати тебе в наших серцях. Смерть дівчинки – втрата непоправна. Як знайти реальну точку опори, якщо залишилися тільки самотність і пустота у мами? Як впоратися з болем і горем?" – написала Рябко.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 26-річний Коннор Рід, який був першим британцем, що перехворів на коронавірус, знайдений мертвим у своїй кімнаті в студентському гуртожитку Бангорского університету на півночі Уельсу.