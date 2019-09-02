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У Києві сталася масова бійка зі стріляниною. Відео інциденту

3.2т Читати матеріал російською

У кафе Києва в ніч на 2 вересня в одному з кафе на вул. Костянтинівській стався конфлікт зі стріляниною.

Про це повідомляє ТСН. Інцидент трапився між компанією, яка відпочивала в кафе, і співвласниками закладу.

Як стало відомо, причиною сварки стало те, що відпочиваючі поводилися занадто голосно. Компанія з 15 людей після закриття закладу попросила дозволу посидіти на літньому майданчику кафе.

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"Ми їм сказали, що потрібно буде тихо. Вони сказали: "Добре". Проходить півгодини. Вони шумлять. Ми зробили одне зауваження... Вже саме до бійки вони сиділи на підлозі, випивали... Шуміли. Уже зробили зауваження – вони почали обурюватися: "ми платимо гроші – ми хочемо далі відпочивати". Я кажу: "Мало, що ви платите – тут люди відпочивають", і вони починають господаря ресторану оточувати натовпом... Я одного висмикую і всі починають битися. Щоб цьому запобігти, я застосував стартовий пістолет", – розповів один із співвласників.

На місце інциденту була викликана поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дарницькому районі Києва в неділю, 1 вересня, двоє чоловіків в стані алкогольного сп'яніння влаштували криваву бійку.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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