У Києві на перетині вулиць Саксаганського і Льва Толстого автомобіль Range Rover зіткнувся з Tesla.

Як передає "Інформатор" в Facebook, аварія сталася близько 18:05. Попередньо, Tesla стояв на світлофорі по вулиці Саксаганського, а коли відновив рух, перед автомобілем з вулиці Льва Толстого вискочив Range Rover - електрокар вдарив позашляховик в бік і його викинуло на тротуар, де були пішоходи.

В результаті ДТП постраждали четверо людей. Двоє з них були госпіталізовані у важкому стані. У решти травми середнього ступеня тяжкості.

За словами очевидців, водій Range Rover знаходився в стані алкогольного сп'яніння і намагався проскочити на червоне світло. Крім нього на передньому сидінні був ще один чоловік, який намагався взяти провину на себе.

У Києві Range Rover зіткнувся з Tesla Київ оперативний

У Києві Range Rover зіткнувся з Tesla Київ оперативний

У Києві Range Rover зіткнувся з Tesla Київ оперативний

У Києві Range Rover зіткнувся з Tesla Київ оперативний

У Києві Range Rover зіткнувся з Tesla Київ оперативний

У Києві Range Rover зіткнувся з Tesla Київ оперативний

У Києві Range Rover зіткнувся з Tesla Київ оперативний

У Києві Range Rover зіткнувся з Tesla Київ оперативний

У Києві Range Rover зіткнувся з Tesla Київ оперативний

У Києві Range Rover зіткнувся з Tesla Київ оперативний

У Києві Range Rover зіткнувся з Tesla Київ оперативний

ДТП сталося на перетині вулиць Саксаганського і Льва Толстого

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Києві на Харківському шосе сталася масштабна ДТП за участю автомобілів Lanos і Volkswagen, в результаті чого постраждали жінка і підліток. Один з водіїв намагався проскочити на жовтий сигнал світлофора.

Всього ж за сім місяців поточного року в Києві сталося понад 22 тисячі аварій, в яких постраждали більше тисячі людей. Найбільше ДТП було зафіксовано в Голосіївському районі столиці.

При цьому в Україні за аналогічних період в аваріях загинуло понад 1,6 тисячі людей і ще близько 17 тисяч отримали травми.

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