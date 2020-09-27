У Києві пропала 13-річна дівчинка. Прикмети і фото
Дівчинка пропала 26 вересня на вул. Федора Ернста
На вигляд їй 13-14 років, худорлявої статури, зріст 155 см, темне довге волосся, карі очі
Була одягнена в джинсову куртку, рожеву сукню, білі кросівки, при собі мала червоно-чорний рюкзак
У Солом'янському районі Киеве пішла з дому і не повернулась 13-літня Єва Ізвєкова.
Як повідомляється на сторінці "Розшук дітей ГУНП у м. Києві" в Facebook, дівчинка пропала 26 вересня на вул. Федора Ернста.
"Прикмети: на вигляд 13-14 років, худорлявої тілобудови, зріст 155 см, темне довге волосся, карі очі", – йдеться в повідомленні.
Вона була одягнена в джинсову куртку, рожеве плаття, білі кросівки. При собі мала червоно-чорний рюкзак.
За словами знайомої сім’ї Ізвєкових, Єва "абсолютно домашня ангельська дівчинка".
"Ніяких домашніх сварок або непорозуміння вдома не було і бути не могло", – написала вона в Facebook.
При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження дівчинки, просять телефонувати за номером "102".
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