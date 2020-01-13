Люди обварюють ноги: в Києві окропом затопило Ocean Plaza. Шокуючі фото і відео

У Києві стався потоп в торгово-розважальному центрі Ocean Plaza.

Користувачі мережі активно діляться кадрами з місця НП. Повідомляється, що прорвало тепломережу (Доскрольте до кінця сторінки, щоб подивитися всі відео та фото).

На кадрах видно, як на першому поверсі повністю затопило підлогу. Адміністрація евакуювала відвідувачів ТРЦ.

Новини У Києві на місці відомого ринку можуть збудувати ТРЦ

Глава управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук розповів OBOZREVATEL, що прорив теплотраси стався на вулиці Антоновича, 176, поруч з ТРЦ.

"Утворився провал асфальту. Аварійна бригада КП "Київтеплоенерго проводить ремонтні роботи", – сказав він.

Також біля ТРЦ сталася надзвичайна подія з маршруткою. Вона провалилася під асфальт, де вирує окріп.

Через гарячу води утворився густий пар, тому водіям нічого не видно на дорозі. На місце події прибули швидкі і рятувальники. Також вже підключилися комунальники.

Столичный ТЦ Ocean Plaza затопило горячей водой. Людей экстренно эвакуировали. pic.twitter.com/kuQCdR1Lvc — свічка (@svecha62) 13 января 2020 г.

За словами очевидців, окріп дуже швидко покрив перший поверх, відвідувачі не встигли безпечно покинути будівлю, деяким довелося тікати по гарячій воді.

Багатьох людей охопила паніка, вони намагалися вибратися з ТРЦ, розбиваючи вітрини внутрішніх закладів.

Також постраждали припарковані біля Ocean Plaza автомобілі. Повідомляється, що район Либідської огорнув пар "як в лазні".

НП в Ocean Plaza соцмережі

НП в Ocean Plaza соцмережі

НП в Ocean Plaza соц мережі

НП в Ocean Plaza соцмережі

НП в Ocean Plaza соцмережі

НП в Ocean Plaza соцмережі

НП в Ocean Plaza соцмережі

НП в Ocean Plaza соцмережі

НП в Ocean Plaza соцмережі

НП в Ocean Plaza соцмережі

НП в Ocean Plaza соцмережі

НП в Ocean Plaza соцмережі

НП в Ocean Plaza соцмережі

НП в Ocean Plaza соцмережі

НП в Ocean Plaza соцмережі

НП в Ocean Plaza соцмережі

НП в Ocean Plaza соцмережі

НП в Ocean Plaza соцмережі

НП в Ocean Plaza соцмережі

НП в Ocean Plaza соцмережі

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