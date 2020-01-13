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13 січня • оновлено в 22:17
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Кирило Лютий

Люди обварюють ноги: в Києві окропом затопило Ocean Plaza. Шокуючі фото і відео

47.1т
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У Києві стався потоп в торгово-розважальному центрі Ocean Plaza.

Користувачі мережі активно діляться кадрами з місця НП. Повідомляється, що прорвало тепломережу (Доскрольте до кінця сторінки, щоб подивитися всі відео та фото).

На кадрах видно, як на першому поверсі повністю затопило підлогу. Адміністрація евакуювала відвідувачів ТРЦ.

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Глава управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук розповів OBOZREVATEL, що прорив теплотраси стався на вулиці Антоновича, 176, поруч з ТРЦ.

"Утворився провал асфальту. Аварійна бригада КП "Київтеплоенерго проводить ремонтні роботи", – сказав він.

Люди обварюють ноги: в Києві окропом затопило Ocean Plaza. Шокуючі фото і відео

Також біля ТРЦ сталася надзвичайна подія з маршруткою. Вона провалилася під асфальт, де вирує окріп.

Через гарячу води утворився густий пар, тому водіям нічого не видно на дорозі. На місце події прибули швидкі і рятувальники. Також вже підключилися комунальники.

За словами очевидців, окріп дуже швидко покрив перший поверх, відвідувачі не встигли безпечно покинути будівлю, деяким довелося тікати по гарячій воді.

Багатьох людей охопила паніка, вони намагалися вибратися з ТРЦ, розбиваючи вітрини внутрішніх закладів.

Також постраждали припарковані біля Ocean Plaza автомобілі. Повідомляється, що район Либідської огорнув пар "як в лазні".

НП в Ocean Plaza

НП в Ocean Plaza

соцмережі

НП в Ocean Plaza

НП в Ocean Plaza

соцмережі

НП в Ocean Plaza

НП в Ocean Plaza

соц мережі

НП в Ocean Plaza

НП в Ocean Plaza

соцмережі

НП в Ocean Plaza

НП в Ocean Plaza

соцмережі

НП в Ocean Plaza

НП в Ocean Plaza

соцмережі

НП в Ocean Plaza

НП в Ocean Plaza

соцмережі

НП в Ocean Plaza

НП в Ocean Plaza

соцмережі

НП в Ocean Plaza

НП в Ocean Plaza

соцмережі

НП в Ocean Plaza

НП в Ocean Plaza

соцмережі

НП в Ocean Plaza

НП в Ocean Plaza

соцмережі

НП в Ocean Plaza

НП в Ocean Plaza

соцмережі

НП в Ocean Plaza

НП в Ocean Plaza

соцмережі

НП в Ocean Plaza

НП в Ocean Plaza

соцмережі

НП в Ocean Plaza

НП в Ocean Plaza

соцмережі

НП в Ocean Plaza

НП в Ocean Plaza

соцмережі

НП в Ocean Plaza

НП в Ocean Plaza

соцмережі

НП в Ocean Plaza

НП в Ocean Plaza

соцмережі

НП в Ocean Plaza

НП в Ocean Plaza

соцмережі

НП в Ocean Plaza

НП в Ocean Plaza

соцмережі

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
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Коментарі
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Исаев Денис
Исаев Денис
Це Европа, скоро так по всей окраине будет, вся инфраструктура убита в усмерть и на модернизацию элементарно нет денег, всё спекулянтам уходит которые гривну держат.
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ttt ta
ttt ta
Назло москалям, которые утверждали, что в киеве нет горячей воды...
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, КАК ПРЕДКИ КАКЕЛОВ ВЫКОПАЛИ ЧЕРНОЕ МОРЕ? Всё что строят нынешнее паскудное поколение - всё через жoпу!
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