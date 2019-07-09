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У Києві побилися кур'єри: епічна бійня потрапила на відео

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У вівторок, 9 липня, в Києві на Вознесенському узвозі побилися кур'єри Glovo, які зіткнулися своїми транспортними засобами.

Відповідне відео того, що відбувалося під вікнами офісу адвокатського об'єднання "Український правовий альянс", з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За словами очевидців, після ДТП між хлопцями виникла словесна перепалка, яка переросла в бійку. Один із кур'єрів розбив своєму колезі ніс.

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У Києві побилися кур'єри Glovo

У Києві побилися кур'єри Glovo

Скріншот з відео

При цьому, стало відомо, що герой ролика вже з'являвся в подібній ситуації. Раніше він ударив у переході літнього чоловіка шоломом по голові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 6 травня декілька пасажирів побилися через вільне місце в громадському транспорті.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Київ
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