У Києві побили та пограбували сім’ю

Уночі 12 жовтня у Святошинському районі Києва стався розбійний напад на подружжя М.: грабіжники в масках проникли до їхнього будинку, побили та пограбували господарів.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL у правоохоронних органах, зловмисники винесли гроші та ювелірні речі.

Загалом у потерпілих забрали $100 тис., 15 тис. гривень та коштовності.

Вирішується питання щодо відкриття за даним фактом кримінального провадження за ст. 187 КК України (розбій).

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Києві пограбували квартиру нардепа від ОПЗЖ Олександра Колтуновича. Він повідомив, що злочинці зламали замки вхідних дверей та викрали півтори тисячі доларів і ювелірні вироби.