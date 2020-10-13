У Києві побили та пограбували сім’ю
Зловмисники були в масках
Вони зв’язали та побили подружжя
Потерпілі за медичною допомогою не зверталися
Уночі 12 жовтня у Святошинському районі Києва стався розбійний напад на подружжя М.: грабіжники в масках проникли до їхнього будинку, побили та пограбували господарів.
Як повідомило джерело OBOZREVATEL у правоохоронних органах, зловмисники винесли гроші та ювелірні речі.
Загалом у потерпілих забрали $100 тис., 15 тис. гривень та коштовності.
Вирішується питання щодо відкриття за даним фактом кримінального провадження за ст. 187 КК України (розбій).
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Києві пограбували квартиру нардепа від ОПЗЖ Олександра Колтуновича. Він повідомив, що злочинці зламали замки вхідних дверей та викрали півтори тисячі доларів і ювелірні вироби.