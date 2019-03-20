У Києві підпалили ще один магазин Roshen: з'явилося відео

У Дніпровському районі Києва підпалили магазин Roshen в районі Дарницької площі.

Як передає "Еспрессо", двоє невідомих кинули у вітрину "коктейль Молотова", але пляшка не пробила скло, загоряння зупинилося на порозі магазину.

Інцидент стався після 21:00, коли магазин був закритий. Ніхто не постраждав. На місце НП прибули пожежники і поліцейські.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Києві на Кріщатіке підпалили ще один магазин Roshen. Того разу об'єкт також суттєво не постраждав, вогонь зупинився внизу вітрини.

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