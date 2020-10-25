У Києві грабіжник із пістолетом напав на жінку

У Солом'янському районі Києва відбувся розбійний напад. Злочинець із короткоствольною зброєю пограбував жінку.

Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, це трапилося вранці 24 жовтня на вул. Солом'янській.

"Близько пів на сьому ранку до 47-річної жінки на вулиці підскочив чоловік і, погрожуючи пістолетом, зажадав віддати гроші й коштовності", – розповів співрозмовник OBOZREVATEL.

За його інформацією, грабіжник забрав у жертви золоті прикраси, сумку з речами й документами, а також близько шести тисяч гривень.

У разі затримання злочинцю загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Деснянському районі столиці 24 жовтня жорстоко вбили жінку. За новою інформацією, вона добровільно пішла за ймовірним убивцею.

Також ми розповідали, що в Києві щодня відбувається кілька нападів із метою пограбування. Злочинці виривають у жінок сумки та телефони, а чоловіків б'ють по голові й забирають гроші.