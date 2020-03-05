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6 березня • оновлено в 00:52
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У Києві на Володимирській провалився асфальт: з'явилися фото

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У Києві на вулиці Володимирській, 52 прорвало трубопровід, внаслідок чого посеред вулиці провалився асфальт.

Зараз рух по дорозі частково обмежено, повідомляється на сторінці "Київавтодору" в Facebook (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця новини).

На Владіміроской через прорив труби провалився асфальт

На Владіміроской через прорив труби провалився асфальт

facebook.com/kievavtodor

"Співробітники" Київводоканалу "вже почали ліквідовувати прорив. Пізніше балансоутримувач мереж відновить покриття проїзної частини", – уточнили в підприємстві.

На Владіміроской через прорив труби провалився асфальт

На Владіміроской через прорив труби провалився асфальт

facebook.com/kievavtodor

На Владіміроской через прорив труби провалився асфальт

На Владіміроской через прорив труби провалився асфальт

facebook.com/kievavtodor

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 15 січня на вулиці Сім'ї Іздиковськіх, яка знаходиться неподалік від Повітрофлотського проспекту, прорвало трубу з гарячою водою.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Київавтодор
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