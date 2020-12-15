У Києві на Шулявському мосту впали стовпи: рух паралізовано

У Солом'янському районі Києва 15 грудня на проїжджу частину Шулявського моста впало кілька стовпів освітлення.

Як повідомили OBOZREVATEL у прес-службі патрульної поліції Києва, за попередньою інформацією, постраждалих або загиблих немає (щоб подивитися фото і відео доскролльте до кінця сторінки)..

"На Шулявському шляхопроводі рух обмежено в напрямку станції метро Дорогожичі", – повідомили у прес-службі.

На сторінці в соціальній мережі dtp.kiev.ua уточнює, що в результаті падіння трьох стовпів механічні пошкодження отримали декілька автомобілів.

Шулявський міст був відкритий в 1964 році. На початку 1980-х років шляхопровід реконструювали, а також були добудовані заїзди на естакаді з проспекту Перемоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на Шулявському шляхопроводі ввечері, 27 лютого 2017, відбулося часткове обвалення конструкцій моста. Коментуючи ситуацію, мер Києва Віталій Кличко заявив, що він не був аварійним, а просто втомився від часу.

Після капітального ремонту 28 грудня 2019 року рух на мосту відновили.