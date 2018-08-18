У Києві на репетиції параду до Дня Незалежності сталася НП

У суботу, 18 серпня, на пл. Льва Толстого в Києві під час репетиції військового параду в сторону військових кинули пляшку, осколком якого була поранена дівчина.

Пляшку кинув невідомий з одного із сусідніх будинків, повідомляє UAportal.

Склотара потрапила в лобове скло припаркованого автомобіля і розбила його. На місці НП швидко з'явилися поліцейські і бійці Нацгвардії, яких в центрі Києва було багато через репетицію параду.

Микита Петік UAportal

Микита Петік UAportal

Крім того, осколком розбитої пляшки була поранена дівчина на ім'я Ірина. Вона розповіла, що спочатку чула хлопок, після чого в неї потрапив осколок.

Микита Петік UAportal

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня в Києві тренування перед парадом проводила бойова авіація.