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У Києві на репетиції параду до Дня Незалежності сталася НП

12.6тЧитати новину російською

У суботу, 18 серпня, на пл. Льва Толстого в Києві під час репетиції військового параду в сторону військових кинули пляшку, осколком якого була поранена дівчина.

Пляшку кинув невідомий з одного із сусідніх будинків, повідомляє UAportal.

Склотара потрапила в лобове скло припаркованого автомобіля і розбила його. На місці НП швидко з'явилися поліцейські і бійці Нацгвардії, яких в центрі Києва було багато через репетицію параду.

Микита Петік

UAportal

Новини
Тепер зі "Слава Україні!" Як в Києві готуються до параду на День Незалежності

Микита Петік

UAportal

Крім того, осколком розбитої пляшки була поранена дівчина на ім'я Ірина. Вона розповіла, що спочатку чула хлопок, після чого в неї потрапив осколок.

Микита Петік

UAportal

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня в Києві тренування перед парадом проводила бойова авіація.

Читайте всі новини по темі "Військовий парад у Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Військовий парад у Києві
Місце
УкраїнаКиїв
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Краско Евгения
Краско Евгения
Народ прозревает потихоньку.
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