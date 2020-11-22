У Києві на коронавірус захворіли майже 1,2 тис. осіб за добу

У Києві станом на ранок неділі, 22 листопада, зафіксували 59 006 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 1199 жителів столиці.

За добу в місті померли 14 пацієнтів, летальних випадків – 1123. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Одужали за попередню добу 38 осіб. Усього коронавірус подолали 20 742 жителя Києва.

У Київській області за добу виявлено 962 нових випадки інфікування, усього – 30 342. Водночас померло 624 пацієнти (+4 за добу), видужало – 11 163 (+72 за добу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на ранок 22 листопада підтверджено 624 744 випадки коронавірусу, з них за добу було виявлено 12 079.