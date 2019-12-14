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14 грудня • оновлено в 14:53
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У Києві молода мама викинулася з вікна: подробиці

1.3т
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У ніч на 14 грудня в Києві з вікна багатоповерхового будинку вистрибнула жінка. По прибуттю швидкої допомоги вона вже була мертва.

Трагічний інцидент стався за адресою проспект Валерія Лобановського, 96. Виклик на лінію екстрених служб надійшов приблизно о 03:50, повідомляє "Інформатор".

За даними правоохоронців, смерть настала в результаті падіння з вікна квартири на десятому поверсі, де 30-річна жінка проживала зі своєю сім'єю.

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У Києві молода мама викинулася з вікна 10-го поверху

У Києві молода мама викинулася з вікна 10-го поверху

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, також медики та слідчо-оперативна група. Правоохоронці намагаються встановити, що стало причиною такого вчинку.

Зазначається, що у загиблої залишилася маленька дитина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпровському районі Києва, на бульварі Ярослава Гашека, 8 а, хлопець залишив записку і вистрибнув із вікна висотки. Перехожий почув звук падіння, а потім побачив біля будинку тіло без ознак життя.

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Автор
Діна Баронова
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