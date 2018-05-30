УкрEngРус
Реєстрація
LadyCity

У Києві масово відключать воду: названі адреси

2.4тЧитати новину російською

У Києві 30-31 травня через ремонт систем водопостачання пройде відключення холодної води.

30 травня з 9 ранку і до опівночі відключать житлові будинки 55, 57, 57-А, 57-Б, 59, 59-А, 59-В, 61, 61-А, 72, 74, 76, 76-А, 78 , 74/6, 119 і агрофірму за адресою 57-В на вул. Полковій. Про це повідомили в прес-службі "Київводоканалу".

В цей же день з 10 ранку і до опівночі води не буде на провулку Деміївському, 6 і просп. Голосіївському, 46-А.

Новини
"Відключимо воду!" У Києві взялися за комунальних боржників

Також 30 травня з 11 і до 18 години відключать від води будинки 7, 9, 11 на вулиці Парково-Сирецькій.

Крім цього, 30 травня з 22:00 і до 7:00 31 травня води не буде у будівлях 4, 6, 6-А, 8, 10, 12, 14, 2, 5, 7, 9 на вулиці Стуса, будинку на Семашко,18 і Федори Пушиної, 8.

31 травня з 20:00 до 7:30 1 червня відключення пройдуть на вулиці Петлюри, 25, 27, 29; вулиці Вокзальній, 1, 3, 5, 7, 9; вулиці Жилянській, 85; площі Вокзальній, 1, 2, 3, 4; вулиці Пестеля,1.

Як писав OBOZREVATEL, Супрун розвінчала міф про шкоду пиття води під час прийому їжі.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "Обозреватель".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Київводоканал
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги