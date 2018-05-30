У Києві масово відключать воду: названі адреси

У Києві 30-31 травня через ремонт систем водопостачання пройде відключення холодної води.

30 травня з 9 ранку і до опівночі відключать житлові будинки 55, 57, 57-А, 57-Б, 59, 59-А, 59-В, 61, 61-А, 72, 74, 76, 76-А, 78 , 74/6, 119 і агрофірму за адресою 57-В на вул. Полковій. Про це повідомили в прес-службі "Київводоканалу".

В цей же день з 10 ранку і до опівночі води не буде на провулку Деміївському, 6 і просп. Голосіївському, 46-А.

Також 30 травня з 11 і до 18 години відключать від води будинки 7, 9, 11 на вулиці Парково-Сирецькій.

Крім цього, 30 травня з 22:00 і до 7:00 31 травня води не буде у будівлях 4, 6, 6-А, 8, 10, 12, 14, 2, 5, 7, 9 на вулиці Стуса, будинку на Семашко,18 і Федори Пушиної, 8.

31 травня з 20:00 до 7:30 1 червня відключення пройдуть на вулиці Петлюри, 25, 27, 29; вулиці Вокзальній, 1, 3, 5, 7, 9; вулиці Жилянській, 85; площі Вокзальній, 1, 2, 3, 4; вулиці Пестеля,1.

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