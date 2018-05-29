Випала з 12 поверху: в Києві дитина розбилася на смерть

У Святошинському районі Києва 4-річна дитина випала з вікна 12 поверху.

Вона забралася на підвіконня, сперся на москітну сітку, яка не витримала ваги, і розбилася на смерть. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"Співробітники поліції встановили, що хлопчик виховувався в нормальній, багатодітній родині. На момент трагедії його мати у сусідній кімнаті вдягала інших дітей. Лікарі на місці інциденту констатували смерть дитини. Поліція кваліфікує подію, як нещасний випадок", - повідомила начальник відділу ювенальної превенції ГУНП в Києві Оксана Поплавська.

Правоохоронці закликали батьків уважно стежити за своїми дітьми і дотримуватися елементарних правил безпеки.

"Не залишайте малечу у кімнатах із відчиненими вікнами, балконом, навіть якщо виходите ненадовго, встановіть фіксатори, які не дозволять відкрити вікно або решітки, не розміщуйте біля вікна будь-які предмети і меблі інтер'єру, за допомогою яких дитина змогла б залізти на підвіконня", - підкреслили в поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подібний випадок стався в Оболонському районі Києва, коли хлопчик випав з вікна третього поверху. На щастя, дитина вижила.