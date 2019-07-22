У Києві хуліган намагався скинути поліцейського з даху: епічне відео

У понеділок, 22 липня, в Києві на даху Володимирського ринку чоловік побився з поліцейським, який приїхав його втихомирити.
Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Так, відзначається, що невідомий лазив по даху ринку, через що очевидці викликали правоохоронців. Чоловік відмовився здатися поліції і спробував скинути одного з копів вниз. Заспокоювати його довелося відразу декільком перехожим.
У Києві хуліган намагався скинути поліцейського з даху
Скріншот з відео
У Києві хуліган намагався скинути поліцейського з даху
Скріншот з відео
Користувачі бурхливо відреагували на кадри, запідозривши, що хуліган заліз на дах за прикладом одного з політиків. "Саакашвілі можна, чому іншим не можна?", "Цар гори", "Карлсон", – написали в коментарях.
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві побилися два кур'єри Glovo, які зіткнулися своїми транспортними засобами.
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