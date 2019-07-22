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У Києві хуліган намагався скинути поліцейського з даху: епічне відео

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У понеділок, 22 липня, в Києві на даху Володимирського ринку чоловік побився з поліцейським, який приїхав його втихомирити.

Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, відзначається, що невідомий лазив по даху ринку, через що очевидці викликали правоохоронців. Чоловік відмовився здатися поліції і спробував скинути одного з копів вниз. Заспокоювати його довелося відразу декільком перехожим.

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У Києві хуліган намагався скинути поліцейського з даху

У Києві хуліган намагався скинути поліцейського з даху

Скріншот з відео

У Києві хуліган намагався скинути поліцейського з даху

У Києві хуліган намагався скинути поліцейського з даху

Скріншот з відео

Користувачі бурхливо відреагували на кадри, запідозривши, що хуліган заліз на дах за прикладом одного з політиків. "Саакашвілі можна, чому іншим не можна?", "Цар гори", "Карлсон", – написали в коментарях.

У Києві хуліган намагався скинути поліцейського з даху: епічне відео

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві побилися два кур'єри Glovo, які зіткнулися своїми транспортними засобами.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Київ поліція патрульна поліція
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