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30 травня • оновлено в 11:24
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У Києві десятки нових хворих на COVID-19: статистика на 30 травня

2.1т
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У Києві станом на 30 травня зафіксували 2904 підтверджених випадки COVID-19. У столиці за останню добу коронавірус виявили у 55 осіб, 7 з них – медики.

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Як повідомив у Telegram мер столиці України Віталій Кличко, за добу один випадок хвороби летальний.

У Києві за добу понад 50 людей захворіли на COVID-19

У Києві за добу понад 50 людей захворіли на COVID-19

Серед тих, що захворіли за добу:

  • 34 жінки віком від 21 до 77 рокiв;

  • 19 чоловікiв від 21 до 81 рокiв;

  • 1 дівчинка віком 15 років і 1 хлопчик, якому 3 роки.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу в столиці 40 людей. Усього за період пандемії коронавірус подолали 637 мешканців Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 30 травня в Україні зафіксовано 23 204 випадки коронавірусу (COVID-19), з них 696 випадків летальні.

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Тема
Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Теги
КМДА вірус
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  • УКРАЇНА:

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