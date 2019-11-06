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6 листопада • оновлено в 21:03
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У Києві комунальні війни закінчилися стріляниною: шанси потерпілого – "нульові"

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У середу, 6 листопада, в Києві за адресою Чаадаєва, 2, чоловік стріляв у сусіда, в результаті чого останнього з важкими пораненнями госпіталізували.

Про це в Facebook повідомила жителька будинку, де трапилася надзвичайна подія, Світлана Панюшкіна. За її словами, стрілянина стала результатом сварки, в якій брали участь і інші сусіди.

"У нас у будинку сталася бідапідстрелили сусіда. Виживе чи ні, поки не ясно. Шанси близькі до нуля", – написала вона.

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У Києві суперечка за комуналку закінчилася стріляниною

У Києві суперечка за комуналку закінчилася стріляниною

Жінка зазначила, що нападник багато років не платив за комунальні послуги, в результаті чого йому відключили опалення, і крав у інших електроенергію. Жителі зібралися для того, щоб прояснити ситуацію, однак чоловік у відповідь на зауваження почав стріляти.

Панюшкіна розповіла, що правоохоронці оточили будинок і затримали стрілка. Постраждалого доправили до лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві біля своєї квартири побили чоловіка, який нібито заважав іншим гучною музикою.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
стрілянина
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
В свидомитой помойке помойку делили.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Не ну это нормально для укроины. Мы привычные! В ЕС жалеют что слишком узкий безпиз открыли)))
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Сразу видно, что стрелявший должник был настоящим "кыборхом"..
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