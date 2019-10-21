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21 жовтня • оновлено в 15:44
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У Києві "бабине літо" побило чотири температурні рекорди

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У Києві 19 жовтня зафіксували максимальну температуру повітря – стовпчики термометрів сягнули +23,3 градуса. Відтак цей день став найтеплішим за останні 62 роки.

Такими даними поділилися у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, передає ТСН.

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"Після полудня 19 жовтня стовпчик максимального термометра піднявся до +23,3 градусів за Цельсієм, що на 2,1 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого цього дня у 1957 році", – йдеться у повідомленні.

Осінь у Києві

Осінь у Києві

kievvlast.com.ua

Метеорологи наголошують, що це вже четвертий температурний рекорд осіннього тепла у Києві. Цього року "бабине літо" у столиці розпочалося 12 жовтня.

Зазначимо, що за даними синоптиків, таке потепління в Україні триватиме ще упродовж декількох днів. Температура поступово почне знижуватися із середини цього тижня. Водночас опадів не прогнозують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народній синоптик Леонід Горбань розповів, коли в Україну прийдуть морозі і сніг.

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Тема
Погода в Києві
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Україна Київ
Тег
погода
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