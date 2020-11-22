У Києві авто вилетіло з дороги й протаранило зупинку. Відео
У момент зіткнення на зупинці нікого не було
Водія госпіталізували
Під капотом машини сталося загоряння
У неділю, 22 листопада, у Києві на проспекті Валерія Лобановського водій автомобіля Chevrolet Aveo пролетів через зустрічну смугу та зніс зупинку громадського транспорту.
Як повідомляє в Telegram "Київ Оперативний", на щастя, на зупинці тоді нікого не було (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Інші водії відразу кинулися до водія, який був у непритомному стані, витягли його з авто, надали першу допомогу й передали лікарям швидкої", – йдеться в повідомленні.
Також очевидці ліквідували невелике займання під капотом машини.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
уранці 13 листопада таксі Uber врізалося в зупинку на Окружній дорозі в Києві. Унаслідок загинуло двоє людей.
Жертвами трагедії стали дві жінки 41 і 60 років. Одна з них працювала неподалік у МАФі.
Пізніше з'ясувалися подробиці про одну із загиблих.