У Києві авто вилетіло з дороги й протаранило зупинку. Відео

У неділю, 22 листопада, у Києві на проспекті Валерія Лобановського водій автомобіля Chevrolet Aveo пролетів через зустрічну смугу та зніс зупинку громадського транспорту.

Як повідомляє в Telegram "Київ Оперативний", на щастя, на зупинці тоді нікого не було (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Інші водії відразу кинулися до водія, який був у непритомному стані, витягли його з авто, надали першу допомогу й передали лікарям швидкої", – йдеться в повідомленні.

Також очевидці ліквідували невелике займання під капотом машини.

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