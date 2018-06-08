У Києві активісти спіймали відомого догхантера: історія отримала несподіваний поворот

У Києві активісти спіймали відомого догхантера Олексія Святогора, який хвалився вбивством понад тисячі безпритульних собак.

Як повідомила правозахисна організація UAnimals на своїй сторінці в Facebook, шкуродера доставили в Дніпровське відділення поліції, проте пізніше його перевезли в Шевченківське відділення поліції.

Святогор знаходиться в базі розшукуваних людей МВС України. Його кваліфікували як особу, що переховується від органів досудового слідства.

При цьому, як передає "Інформатор", в поліції Святогору висунули підозру, але через кілька годин його відпустили. Причиною послужило те, що свої злочини він скоїв занадто давно.

Повідомляється, що рішення про затримання шкуродера повинен винести слідчий суддя, який не був виявлений на робочому місці.

Справою продовжать займатися в понеділок, засідання пройде о 12:00 в Шевченківському районному суді, де Святогору повинні будуть обрати запобіжний захід.

При цьому Святогор попросив у поліції охорону, яка буде чергувати біля дверей його квартири до понеділка, 11 червня.

Як писавOBOZREVATEL, у Святогора були "учні" - шанувальники його жорстокості, які також вбивали тварин. Живодер "вербував" нестабільних людей і дітей, схиляючи їх до знищення собак.