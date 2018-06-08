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У Києві активісти спіймали відомого догхантера: історія отримала несподіваний поворот

2.2тЧитати новину російською

У Києві активісти спіймали відомого догхантера Олексія Святогора, який хвалився вбивством понад тисячі безпритульних собак.

Як повідомила правозахисна організація UAnimals на своїй сторінці в Facebook, шкуродера доставили в Дніпровське відділення поліції, проте пізніше його перевезли в Шевченківське відділення поліції.

Святогор знаходиться в базі розшукуваних людей МВС України. Його кваліфікували як особу, що переховується від органів досудового слідства.

При цьому, як передає "Інформатор", в поліції Святогору висунули підозру, але через кілька годин його відпустили. Причиною послужило те, що свої злочини він скоїв занадто давно.

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Повідомляється, що рішення про затримання шкуродера повинен винести слідчий суддя, який не був виявлений на робочому місці.

Справою продовжать займатися в понеділок, засідання пройде о 12:00 в Шевченківському районному суді, де Святогору повинні будуть обрати запобіжний захід.

При цьому Святогор попросив у поліції охорону, яка буде чергувати біля дверей його квартири до понеділка, 11 червня.

Як писавOBOZREVATEL, у Святогора були "учні" - шанувальники його жорстокості, які також вбивали тварин. Живодер "вербував" нестабільних людей і дітей, схиляючи їх до знищення собак.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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