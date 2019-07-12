У Києві чоловік, ризикуючи життям дитини, віз маленького хлопчика у себе на колінах на передньому сидінні за кермом автомобіля.

Про це у Facebook повідомив киянин Антон Витязь, опублікувавши відповідні фото. Він зазначив, що побачив дитину "за кермом" на вулиці Радунській.

"Напевно, у д*біла іконка є. Мій особистий досвід на Радунській – я потрапив у ДТП, коли в наше авто із зустрічної через подвійну влетів джип і розніс пів автомобіля. Я пристебнутий, у мене плюс-мінус міцна шафа – і то відходив від удару. Тому виправдання, мовляв, це спокійна дорога, "село" – не котить. Це повноцінна дорога. З усіма ризиками на ній", – йдеться у повідомленні.

Витязь розповів, який ризик для життя дитини несуть такі "забави" за кермом.

"Що буде у випадку різкого гальмування або удару – водій спочатку своїм тілом вдавить дитину в кермо, зламавши їй грудну клітку, а потім справу довершить подушка, яка вистрілить... Вивчіть статистику ДТП із дітьми в автомобілі, і наслідки, там все дуже сумно, у нас люблять без крісел і непристебнутих", – попередив він.

Дитина за кермом Facebook

Дитина за кермом Facebook

Facebook

Водночас Витязь зазначив, що в мережі було чимало користувачів, які підтримали таке "водіння", не бачачи в цьому небезпеки для дитини.

"Виявляється, д*білів цілі зграйки. З'являється підтримка і виправдання. Гаразд лихі мужики, але є ж дурепи, які народили або будуть народжувати дітей", – додав киянин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаївській області на дорозі сталася ДТП за участю автомобілів Opel і ВАЗ-2105, за кермом другого перебував 10-річний місцевий житель. У результаті зіткнення транспортних засобів хлопчик загинув на місці події. Батько загиблого й водій Opel із тілесними ушкодженнями доставлені до медичного закладу.

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