У Чорнобильську зону вперше за 100 років повернулися ведмеді

У Чорнобильську зону вперше більш ніж за 100 років повернулися ведмеді і значно зросли популяції вовків і рисей.

Про це повідомила ВВС. Звідки точно прийшли ведмеді і скільки їх, поки невідомо.

За словами дослідника Чорнобильської зони Сергія Гащака, повернення великого хижака може бути пов'язане з відсутністю на цих землях людини і слідів його діяльності, зокрема, сільськогосподарської.

"Ведмедя можна зустріти практично на всій території, навіть взимку. Але їх ще не багато. Вони мігрують. До нас вони потрапляють, швидше за все, з білоруської території. Ми не знаємо скільки їх, як довго вони тут затримуються. Можливо, деякі живуть постійно. Ведмедів не було тут понад 100 років", – розповів Гащак.

Вовки заселили біля Чорнобиля всю доступну місцевість. Їхня чисельність настільки висока, що вовчі сім'ї починають конкурувати один з одним за територію.

"Ніде більше в Україні немає такої високої концентрації вовків, як в Чорнобильській зоні, оскільки люди переслідують цих тварин. Перешкодою для подальшого зростання популяції вовків тут є тільки вони самі. Їжі їм вистачає. Шкоди вони ніякого не завдають", – зазначив дослідник.

Також значно зросла тут кількість рисей. Хоч вони з вовками хижаки приблизно одного розміру, їхня поведінку і харчові переваги відрізняються.

Вовки можуть напасти на лося, але, як правило, ефективність їхнього полювання не досить висока, тому вони часто живуть впроголодь, нерідко харчуються рослинною їжею. За словами дослідника, були свідчення того, як вовки їли яблука, що є нормальним.

Рись, на відміну від вовків не так часто полює на великих тварин. Їх здобиччю може стати сарна або молоді олені. Найчастіше вони харчуються зайцями. На відміну від вовків, вони віддають перевагу свіжій здобичі.

Коли з'явився ведмідь, вовки і рисі стали конкурувати з ним за певні зони і здобич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чорнобильській зоні відчуження помітили потужних лосів і рідкісних коней Пржевальського. Перші тварини потрапили на фото, а ось других зняли на відео.