Головна Новини
3 грудня • оновлено в 14:20
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Тягнуться кілометри: Київ завмер у заторах через сніг. Карта

7.7т
Читати матеріал російською

У вівторок, 3 грудня, у Києві на дорогах внаслідок снігопаду утворилися затяжні затори.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps станом на 8-му ранку.

Найважче проїхати з лівого на правий берег у напрямку до центру міста. Рух авто на всіх мостах ускладнено: Південному, Дарницькому, Патона та Північному.

Новини
Київ накрив густий туман: дороги скували затори

У центрі столиці машина стоять у тягучці від Європейської площі у бік Поштової. Також майже не проїхати бульваром Шевченка у бік Бессарабки.

Крім того, сніг скував рух по проспекту Степана Бандери, при цьому повністю стоїть вулиця Олени Теліги в бік метро Дорогожичі. На під'їзді до метро Шулявська через будівельні роботи також ускладнено рух.

Затори у Києві

Затори у Києві

Важко проїхати по проспекту Перемоги, де авто стоять до станції метро Житомирська.

У ДСНС попередили, що в Київській області вдень випаде невеликий сніг до 2-5 см покриву. При цьому на дорогах утворюється ожеледь. Рятувальники наголосили, що погіршення погодних умов може призвести до ускладнень руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Зазначимо, що 2 грудня у Києві випав перший зимовий сніг, що призвело до транспортного колапсу на дорогах столиці. Фото та відео користувачі опублікували у соцмережах.

У пресслужбі патрульної поліції Києва повідомили, що за добу, 2 грудня у столиці трапилося понад 120 ДТП.

"У Києві 2 грудня за день трапилося 83 ДТП без постраждалих і 1 ДТП з постраждалими. Також за ніч трапилося 39 ДТП без постраждалих і 1 ДТП з постраждалими", – зазначено у повідомленні.

Затори у Києві

Затори у Києві

Google Maps

Затори у Києві

Затори у Києві

Google Maps

Затори у Києві

Затори у Києві

Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що 3 грудня атмосферні фронти принесуть по-справжньому зимову погоду зі снігом і морозом в Україні.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
авто ГосЧС погода снігопад
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
12
16
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги