Тягнуться кілометри: Київ завмер у заторах через сніг. Карта

У вівторок, 3 грудня, у Києві на дорогах внаслідок снігопаду утворилися затяжні затори.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps станом на 8-му ранку.

Найважче проїхати з лівого на правий берег у напрямку до центру міста. Рух авто на всіх мостах ускладнено: Південному, Дарницькому, Патона та Північному.

У центрі столиці машина стоять у тягучці від Європейської площі у бік Поштової. Також майже не проїхати бульваром Шевченка у бік Бессарабки.

Крім того, сніг скував рух по проспекту Степана Бандери, при цьому повністю стоїть вулиця Олени Теліги в бік метро Дорогожичі. На під'їзді до метро Шулявська через будівельні роботи також ускладнено рух.

Затори у Києві

Важко проїхати по проспекту Перемоги, де авто стоять до станції метро Житомирська.

У ДСНС попередили, що в Київській області вдень випаде невеликий сніг до 2-5 см покриву. При цьому на дорогах утворюється ожеледь. Рятувальники наголосили, що погіршення погодних умов може призвести до ускладнень руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Зазначимо, що 2 грудня у Києві випав перший зимовий сніг, що призвело до транспортного колапсу на дорогах столиці. Фото та відео користувачі опублікували у соцмережах.

У пресслужбі патрульної поліції Києва повідомили, що за добу, 2 грудня у столиці трапилося понад 120 ДТП.

"У Києві 2 грудня за день трапилося 83 ДТП без постраждалих і 1 ДТП з постраждалими. Також за ніч трапилося 39 ДТП без постраждалих і 1 ДТП з постраждалими", – зазначено у повідомленні.

Затори у Києві Google Maps

Затори у Києві Google Maps

Затори у Києві Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що 3 грудня атмосферні фронти принесуть по-справжньому зимову погоду зі снігом і морозом в Україні.

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