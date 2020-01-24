Тунель готовий: Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівництво двох нових станцій Сирецько-Печерської лінії метрополітену на Виноградар – “Мостицької” та “Проспект Правди”, триває за графіком.

Уже готовий вхідний тунель для наступного етапу робіт на станції "Мостицька", заявив мер під час перевірки робіт на будівельному майданчику на станції "Мостицька", сказано на його сайті.

"Ми знаходимося на будівельному майданчику на станції “Мостицька” на глибині 20 метрів. І ви бачите, який обсяг робіт тут виконаний. Останнім часом було чимало спекуляцій, нібито роботи застопорилися, нібито станції не відкриють у встановлені терміни. Представник "Київметробуду" зараз запевнив, що всі роботи тривають за графіком, - зазначив Кличко. - Місто виконує всі свої зобов'язання. І наше завдання перед киянами - до кінця 2021 року відкрити дві нових станції метро на Виноградар”, – підкреслив Кличко.

Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар kiev.klichko.org

Він нагадав, що ще в листопаді поряд з майбутньою станцією "Мостицька" був тільки розчищений будівельний майданчик, Сьогодні ж – уже майже підготовлена інфраструктура для заходу тунелепрохідницького щита, з допомогою якого буде пройдено ділянку від станції “Сирець” до станції “Мостицька” – для будівництва тунелю між станціями.

"Наступний етап – збір тунелепрохідницького щита. І за декілька місяців розпочнуться роботи під землею для розробки тунелю в напрямку станції "Сирець". Також тривають роботи, що здійснюються відкритим способом", – додав мер.

Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар kiev.klichko.org

Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар kiev.klichko.org

Так, тривають активні роботи з розробки котловану від “Мостицької” до “Проспекту правди”. Тунель на цій ділянці буде двоярусним, на відміну від усіх інших станцій метрополітену. Така конструкція пов’язана з особливостями інфраструктури району. Мер Києва пояснив, що роботи на ділянці від “Сирця” до “Мостицької” ведуться закритим способом – під землею. А на ділянці від “Мостицької до “Проспекту правди” – відкритим способом. Також уже змонтований вентиляційний тунель ближче до станції “Проспект правди”, який обслуговуватиме ці дві нових станції.

Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар kiev.klichko.org

Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар kiev.klichko.org

Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар kiev.klichko.org

Підрядник будівництва компанія “Київметробуд” замовив усе необхідне обладнання для початку роботи тунелепрохідницького щита для будівництва тунелю між станціями "Мостицька" та "Сирець".

"Наразі триває технологічний процес. В середині лютого на будівельний майданчик привезуть тунелепрохідницький щит. Збір щита триватиме близько місяця. В квітні розпочнемо роботи з розробки тунелю під землею з "Мостицької" до "Сирця", – розповів заступник генерального директора ПАТ "Київметробуд" Юрій Золотарьов.

Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар kiev.klichko.org

Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар kiev.klichko.org

Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар kiev.klichko.org

Представик "Київметробуду" запевнив, що компанія отримує фінансування від міста в повному обсязі та робить все, щоб у грудні 2021 року дві нових станції на Виноградар були відкриті.

Також міський голова наголосив, що зважаючи на інформацію про внутрішній корпоративний конфлікт у ПАТ "Київметробуд", місто робить усе необхідне, щоб чиїсь бізнес-інтереси не вплинули на затягування будівництва двох нових станцій на Виноградар.

Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар kiev.klichko.org

Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар kiev.klichko.org

Вартість будівництва двох станцій – близько 6 млрд. грн. З них місто уже виділо 4 млрд грн.

"Місто, зі свого боку, забезпечує стабільне фінансування, а, відповідно, контролюватиме підрядника. І вимагає вчасного виконання взятих зобов’язань. І ми, разом з громадськістю та ЗМІ, будемо контролювати цей процес", – підкреслив Кличко.

Планується, що дві нові станції переревозитимуть більше 90 тисяч пасажирів на добу. Довжина ділянки метро для двох нових станцій – 3,7 кілометрів.

Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар kiev.klichko.org

Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар kiev.klichko.org

Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар kiev.klichko.org

Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар kiev.klichko.org

Кличко розповів про будівництво метро на Виноградар kiev.klichko.org

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