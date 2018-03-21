"Ця с*ка знущається!" З'ясувалися подробиці про скандальну вчительку під Києвом

Вчительку фізики зі школи №9 у місті Васильків Київської області, яка прямо на уроці обматюкала свого учня, звуть Людмила Новосьолова.

Як написала жителька Василькова Вікторія Гедзь на сайті "Щит і меч", вчителька розлютилася на учня 7-Б класу Віктора Юрова. При цьому виявилося, що інші батьки теж знали про методи "виховання" Новосьолової. І навіть вимагали її звільнення, але тоді керівництво школи залишило її працювати.

"Ця тварюка неодноразово принижувала мою дитину і простягала руки на що я відразу відреагувала. Написала скаргу директору, яка в свою чергу пообіцяла її звільнити, але як бачите ця сука працює і продовжує далі знущатися над дітьми. Пора з цим щось вирішувати", - написала в Facebook одна з мам.

При цьому в школі заявили, що після скандалу, що розгорівся, Новосьолова вирішила звільнитися за власним бажанням.

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