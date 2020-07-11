У Київській області трагічно помер колишній боєць батальйону "Госпітальєри" Олег Лозинський з позивним "Грізлі".

Про це повідомила командир "Госпітальєрів", народна депутатка від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич в Facebook.

Вона розповіла, що Лозинський був бійцем батальйону "Госпітальєри" в 2014-2015 роках, а потім також відслужив в армії.

Зінкевич відзначила, що, за попередньою інформацією, чоловік розбився на мотоциклі.

"На жаль, тил забирає багатьох з нас. Зараз відбувається юридичне оформлення смерті, і згодом буде відомо про час і місце поховання. Поховання ми повністю оплатимо. Уточнюються дані реквізитів для допомоги родині", – повідомила вона.

Олег Лозинський. Фото - фейсбук Яни Зінкевич

Трагічно загинув ексбоєць "Госпітальєрів" Олег Лозинський "Грізлі"

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про смерть ветерана війни, добровольця батальйону "Айдар" Олександра Ніколайця. Причиною смерті військовослужбовця став серцевий напад.