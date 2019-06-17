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Тіло тягло десятки метрів: в Києві самогубця стрибнув із моста під вантажівку

4.3тЧитати матеріал російською

У понеділок, 17 червня, в Києві на проспекті Перемоги біля станції метро "Берестейська" чоловік покінчив життя самогубством, кинувшись із шляхопроводу під колеса вантажівки.

Відповідне відео з'явилося на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що транспорт протягнув тіло кілька десятків метрів. Шансів вижити у загиблого не було. "На асфальті фрагменти черепа і мозку. Основні частини під колесами. Тіло спотворене настільки, що впізнати його буде складно", – сказано в повідомленні.

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Тіло тягло десятки метрів: в Києві самогубця стрибнув із моста під вантажівку

Скріншот із відео

Тіло тягло десятки метрів: в Києві самогубця стрибнув із моста під вантажівку

Скріншот із відео

Рух поблизу місця події було перекрито, в результаті чого на проспекті утворився затор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві біля залізничної станції "Караваєві дачі" знайшли обезголовлений труп чоловіка, що лежав на рейках.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Київ
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Сазанова Алиса
Сазанова Алиса
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