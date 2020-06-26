Розгляд апеляції щодо арешту Стерненка перенесли

Київський апеляційний суд переніс розгляд клопотання захисту активіста Сергія Стерненка про скасування для нього домашнього арешту в справі, за яким його підозрюють в умисному вбивстві під час самозахисту.

Суд продовжить засідання 3 липня об 11:00. Трансляцію із залу суду вело "Радіо Свобода". (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Таке рішення було ухвалене на засіданні 26 червня через те, що суд не встигає розглянути всі матеріали, а також велику кількість бажаючих взяти активіста на поруки.

Нагадаємо, що на початку засідання захист активіста одразу заявив про відвід прокурору Миколі Бозовуляку, однак суд відхилив її.

Активіст заявив, що під апеляційним судом Києва, за годину до початку засідання у його справі, зібралося багато поліцейських, нацгвардійців і співробітників судової охорони.

"Більше навіть аніж під Шевченківським судом. Якби суд був справедливим – потреби в такій армії не було б. Але справедливості в нашій країні годі шукати", – прокоментував Стернеко.

Правоохоронці в апеляційному суді Києва (Telegram-канал Сергія Стерненка)

В апеляційному суді Києва зібралися нацгвардійці (Telegram-канал Сергія Стерненка)

Скриншот повідомлення (Telegram-канал Сергія Стерненка)

Як повідомляв OBOZREVATEL, слідчі СБУ завершили досудове розслідування у справі активіста Сергія Стерненка, якого підозрюють в умисному вбивстві під час самозахисту.