Суд не продовжив домашній арешт волонтерці Звіробій

Печерський районний суд Києва відмовився продовжувати домашній арешт волонтерці й учасниці російсько-української війни Марусі Звіробій за підозрою у можливих погрозах на адресу президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив її адвокат Андрій Писаренко. На своїй сторінці у Facebook він також опублікував відповідне рішення суду.

"Слідча суддя Печерського суду повернула прокурору в справі "потерпілого Зеленського" клопотання про продовження процесуальних обов'язків Марусі Звіробій", – написав правозахисник.

Він зазначив, що тепер у його підзахисної немає немає жодного запобіжного заходу "у цій надзвичайно складній справі".

"Одинадцять прокурорів Офісу генерального прокурора не змогли вчасно подати релевантне клопотання. Вони некомпетентні чи хтось свідомо підставляє генеральну прокурорку, яка нещодавно сама себе завела в цю групу прокурорів?" – заявив Писаренко.

Рішення суду щодо Звіробій Facebook/Andrii Pysarenko

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Звіробій і нардепка від "Європейської солідарності" Софія Федина зробили скандальну заяву про президента Зеленського, натякнувши, що його можуть вбити.

Потім проти них було відкрито кримінальне провадження.

Звіробій поскаржилася на нібито переслідування людей, незгодних із політикою Зеленського.

Також вона звинуватила президента в тому, що він нібито здаватиме інтереси України.

Звіробій у Державному бюро розслідувань вручили повідомлення про підозру.

У лютому Печерський районний суд Києва відпустив під особисте зобов'язання Марусю Звіробій. Вона була змушена носити електронний браслет для того, щоб за її пересуванням могли стежити.

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