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8 травня • оновлено в 13:30
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Суд не продовжив домашній арешт волонтерці Звіробій

34.6т
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Печерський районний суд Києва відмовився продовжувати домашній арешт волонтерці й учасниці російсько-української війни Марусі Звіробій за підозрою у можливих погрозах на адресу президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив її адвокат Андрій Писаренко. На своїй сторінці у Facebook він також опублікував відповідне рішення суду.

"Слідча суддя Печерського суду повернула прокурору в справі "потерпілого Зеленського" клопотання про продовження процесуальних обов'язків Марусі Звіробій", – написав правозахисник.

Суд ухвалив нове рішення щодо Марусі Звіробій

Він зазначив, що тепер у його підзахисної немає немає жодного запобіжного заходу "у цій надзвичайно складній справі".

"Одинадцять прокурорів Офісу генерального прокурора не змогли вчасно подати релевантне клопотання. Вони некомпетентні чи хтось свідомо підставляє генеральну прокурорку, яка нещодавно сама себе завела в цю групу прокурорів?" – заявив Писаренко.

Рішення суду щодо Звіробій

Рішення суду щодо Звіробій

Facebook/Andrii Pysarenko

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Новини Києва та Київської області суд
Особи
Маруся Звіробій Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Печерський суд
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bregovich mark
bregovich mark
И шо ,своя 1000% ная прокурорша ударила в грязь лицом?????Срочно поменять на 10000%.
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3
0
Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Ну что?.Будем жаловаться в "Спортлото",а .ЗЕля?!.
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6
2
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Она должна сидеть в сизо за подобные слова
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1
5
Андреевич Александр
Андреевич Александр
Домбровска Катерина, одно дело висказывать мнение , а другое угрозы в адрес президента или какого-то другого прохожего ...
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1
2
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Dehtyaryov Ilya,обратись к соседям-оккупантам. Это их практика.А в Украине каждый имеет право на собственное мнение.
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4
1
Кияни

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