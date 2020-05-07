Стрілянина в Києві на Троєщині: у поліції розповіли деталі інциденту

У Деснянському управлінні поліції міста Києва розглядають три версії обстрілу продуктового ринку на Троєщині. Зокрема, ймовірними цілями є припинення його роботи, а також зміна власника.

Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ( хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) та ч. 1. ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), повідомила в коментарі OBOZREVATEL пресофіцерка відомства Наталія Федоровська.

Так, вона наголосила на тому, що інцидент відбувся 4 травня, а не в ніч на 6 травня, як пишуть деякі ЗМІ: "Є три версії: перша – це хуліганство, друга – припинення діяльності ринку, і третя версія – зміна власника ринку".

На Троєщині обстріляли ринок Кадр "ТСН"

Також Федоровська уточнила, що внаслідок обстрілу було пошкоджено три чи чотири торгові об'єкти та вікна квартири житлового будинку. Ніякого обстрілу машин не було, і звернень від інших осіб про пошкодження будинків також не надходило.

"Крім ринку, на ранок нам надійшло повідомлення від мешканця, який у себе на балконі побачив два отвори, схожі на сліди від куль. А пишуть, що в нас обстріляли будинки, машини, і люди дійсно почали боятися сюди їхати", – каже пресофіцерка, додавши, що експерти встановлюють причини потрапляння куль у вікно місцевого жителя.

Куля влучила у вікно квартири Кадр "ТСН"

Вона пояснила, що дійсно на початку року був інцидент на цьому ж ринку, коли крім торгових приміщень, кулі пошкодили авто. "Ті випадки, які відбувалися на ринку цього року, ми узагальнили в одне кримінальне провадження", – повідомила Федоровська.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Троєщині з автомата обстріляли продуктовий ринок, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та припарковані поруч автомобілі.

Раніше ЗМІ писали про те, що на ринку "Троєщина" банда шляхом шантажу "вибиває данину" з власників крамниць. Зловмисники вимагають по 10 тисяч доларів із кожної точки "за спокій".

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