Стрибав в кущі і гикав: в Києві п'яний прокурор ледь не скоїв ДТП. Відео

У Києві п'яний прокурор намагався сісти за кермо, а після приїзду поліцейських стрибнув у кущі.

Як повідомляє Інформатор, інцидент стався з прокурором Васильківського відділення Києво-Святошинської прокуратури Леляком Ярославом Олександровичем на Голосіївському проспекті.

Прокурор керував автомобілем Chevrolet Cruz, будучи добряче напідпитку. Проходити тест на алкоголь він відмовився. Він не розумів, чому його зупинила поліція, навіщо забирають документи і просять пройти тест на Драгері. До того ж, він весь час гикав.

Він ледве говорив, у нього заплітався язик. Після довгих переговорів з патрульними, Леляк нібито погодився пройти алкотест, але як виявилося, він задумав хитрий план - втекти від поліцейських. Прокурор швидко стрибнув у кущі, перед цим закривши свій автомобіль.

Відзначається, що відповідно до закону прокурора поліцейські затримати не можуть, так як він не вчинив ДТП. Йому просто буде відправлена повістка до суду.

Прокурор Леляк

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі поліція затримала чоловіка, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння побив свого сина.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!