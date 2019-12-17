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17 грудня • оновлено в 09:48
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Сотні людей у черзі! У метро Києва другий день триває пасажирський "колапс"

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У метро Києва через збій у системі оплати за проїзд метрополітену, за якої неможливо розплатитися ні карткою киянина, ні платіжними картками, вже другий день триває пасажирський "колапс".

Зокрема, люди не можуть оплатити проїзд і пройти на станцію. Через цю ж причину в понеділок, 16 грудня, на станції "Площа Льва Толстого" обурені пасажири навіть влаштували погром, повідомляє Telegram-канал "ХК".

У результаті утворився величезний натовп – люди не могли потрапити на потрібні їм потяги. І, так і не зумівши домогтися вирішення проблеми, влаштували безлад, виламавши турнікети й огорожу.

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Пасажирський "колапс" у метро Києва

Пасажирський "колапс" у метро Києва

У повідомленні те, що трапилося порівнюють із льодовим побоїщем і називають "привітанням пасажирів із Новим роком" від "Київського метрополітену".

Водночас, як зазначили користувачі соцмереж, щоб уникнути аналогічних ситуацій, на деяких станціях пасажирів пропускали безкоштовно.

Пізніше в метрополітені повідомили про відновлення роботи платіжної системи. Однак пасажири, які діставалися на роботу й у справах вранці 17 грудня, зазначають про протилежне – "колапс" на деяких станціях київського метро триває.

Пасажирський "колапс" у метро Києва

Пасажирський "колапс" у метро Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 грудня київському метро тимчасово не працювали системи Smart Card, Pay Pass і картки киян, через що мешканцям столиці довелося стояти в чергах за жетонами, які обіцяли скасувати ще в жовтні.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Теми
Новини Києва та Київської області Київське метро
Місце
Україна Київ
Теги
погром метро
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Что за натура у к а к е л о в - чуть какая-то проблемка - сразу ломать и крушить. Варвары. Таких в Европу лучше не пускать!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Давно пора закрыть этот пережиток оккупационного режима. Казаки без всякого метро прекрасно жили.
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