Снився кінець світу: нові деталі про матір, яка втопила дітей у Києві

Катерина Бабкіна, яка зізналася у вбивстві власних дітей, розповіла, що напередодні злочину їй снився "кінець світу". Після пробудження вона видалила всі сторінки в соцмережах, а вже через декілька годин вирішила втопити своїх сина і доньку в озері.

Про це підозрювана повідомила під час допиту поліції, повідомляє ТСН. Також відомо, що Бабкіна стерла всі дані зі свого мобільного (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Жінка після розлучення перебувала у депресивному стані, вона була замкнутою у собі", — повідомив перші висновки лікарів керівник Дарницького управління поліції Сергій Чернишов.

Знайомі Катерини Бабкіної стверджують, що вона була дуже спокійною і ніколи не проявляла ознак агресії. Крім того, вони переконують, що жінка дуже любила своїх дітей.

Нагадаємо, що про страшне вбивство 6-річної Ані і 5-річного Данила стало відомо через добу пошуків. Їхній батько і екс-чоловік підозрюваної повідомив у поліцію, що жінка безслідно зникла разом з дітьми.

Катерина Бабкіна Facebook "Київ Оперативний"

Анна і Даніїл Бабкіни Прес-служба поліції Києва

Правоохоронці почали розшук жінки і виявили її у Чернігівській області, куди вона дійшла пішки з Києва. Бабкіна зізналася у тому, що втопила дітей, сказавши, що "так їм буде краще".

Як писав OBOZREVATEL, 29 жовтня жінці оголосили підозру в умисному вбивстві двох осіб. У поліції призначали психіатричну експертизу, щоб визначити стан здоров'я матері-вбивці.