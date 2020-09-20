''Слуги народу'' зібралися на з'їзд у Києві, відкривав Зеленський. Відео

Партія "Слуга народу" провела з'їзд в Києві. Захід організували у внутрішньому дворі червоного корпусу університету Шевченка.
На з'їзді був присутній президент України Володимир Зеленський, а також глава Офісу президента Андрій Єрмак (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
OBOZREVATEL вів текстову онлайн-трансляцію:
"Ми презентуємо людей, які зможуть втілити зміни в кращу сторону в життя", – заявив Зеленський, відкриваючи з'їзд.
Також він зазначив "жахливу обстановку" на дорога столиці.
"Київ займає перші позиції в антирейтингах серед інших столиць світу", – сказав президент.
Потім слово взяла кандидат в мери Ірина Верещук. Вона пообіцяла притягнути до відповідальності усіх недобросовісних забудовників.
Крім того, Верещук виступила за покращення екології в столиці, будівництво сміттєпереробного заводу, новий транспорт, інклюзивність Києва та інше.
Також на з'їзді оголосили повний список команди "Слуги народу" до Київської міської ради:
Євгенія Кулеба – громадський діяч, координатор створення Скверу Небесної сотні, керівник громадської організації "Місто-сад".
Михайло Присяжнюк – правозахисник, юрист, телеведучий, народний адвокат.
Анна Маляр – юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук.
Георгій Зантарая – заслужений майстер спорту, перший чемпіон світу з дзюдо в історії України.
Владислав Трубіцин – підприємець, меценат, громадський активіст.
Юрій Федоренко – приватний підприємець, громадський діяч, правозахисник.
Віталій Селик – громадський діяч, голова "Ради з урбаністики Києва".
Андрій Вітренко – заступник міністра освіти і науки України, доктор економічних наук.
Олена Говорова – призер Олімпійських ігор з легкої атлетики, громадська діяч.
Ксенія Семенова – педагог, популяризатор науки.
Олексій Кисельов – доброволець, керівник ГО "Ветеранський справа".
Ігор Брагін – президент асоціації шеф-кухарів України.
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