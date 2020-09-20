''Слуги народу'' зібралися на з'їзд у Києві, відкривав Зеленський. Відео

Партія "Слуга народу" провела з'їзд в Києві. Захід організували у внутрішньому дворі червоного корпусу університету Шевченка.

На з'їзді був присутній президент України Володимир Зеленський, а також глава Офісу президента Андрій Єрмак (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

OBOZREVATEL вів текстову онлайн-трансляцію:

"Ми презентуємо людей, які зможуть втілити зміни в кращу сторону в життя", – заявив Зеленський, відкриваючи з'їзд.

Також він зазначив "жахливу обстановку" на дорога столиці.

"Київ займає перші позиції в антирейтингах серед інших столиць світу", – сказав президент.

Потім слово взяла кандидат в мери Ірина Верещук. Вона пообіцяла притягнути до відповідальності усіх недобросовісних забудовників.

Крім того, Верещук виступила за покращення екології в столиці, будівництво сміттєпереробного заводу, новий транспорт, інклюзивність Києва та інше.

Також на з'їзді оголосили повний список команди "Слуги народу" до Київської міської ради:

Євгенія Кулеба – громадський діяч, координатор створення Скверу Небесної сотні, керівник громадської організації "Місто-сад".

Михайло Присяжнюк – правозахисник, юрист, телеведучий, народний адвокат.

Анна Маляр – юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук.

Георгій Зантарая – заслужений майстер спорту, перший чемпіон світу з дзюдо в історії України.

Владислав Трубіцин – підприємець, меценат, громадський активіст.

Юрій Федоренко – приватний підприємець, громадський діяч, правозахисник.

Віталій Селик – громадський діяч, голова "Ради з урбаністики Києва".

Андрій Вітренко – заступник міністра освіти і науки України, доктор економічних наук.

Олена Говорова – призер Олімпійських ігор з легкої атлетики, громадська діяч.

Ксенія Семенова – педагог, популяризатор науки.

Олексій Кисельов – доброволець, керівник ГО "Ветеранський справа".

Ігор Брагін – президент асоціації шеф-кухарів України.

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