Найбільшу зарплату в Києві роботодавці пропонують співробітникам сфери нерухомості – 22 171 грн.

До таких висновків прийшли експерти сайту пошуку роботи Work.ua, які проаналізували майже мільйон резюме киян і склали рейтинг професій, представникам яких на початку грудня пропонували найбільшу середню зарплату.

При цьому, якщо роботодавці в сфері нерухомості пропонують зарплати на рівні 22 171 грн, то самі працівники визначають очікувану зарплату в резюме нижче – 20 543 грн. Примітно, що кількість вакансій у цій сфері в 22 рази менша, ніж кількість претендентів.

Складено топ-5 найбільш високооплачуваних професій Києва Фіртка

Друге місце в рейтингу займають топ-менеджери і керівники вищої ланки. Їм працедавці пропонують 21 318 грн, тоді як самі претенденти на робоче місце очікують зарплату на рівні 25 829 грн.

Також до п'ятірки потрапили транспорт і автобізнес (пропонують 16 884 грн), продажі та закупівлі (16 409 грн), а також IT, комп'ютери, інтернет (16 238 грн).

При цьому найбільше резюме розміщували в сфері адміністрації, керівництва середньої ланки (понад 130 тисяч резюме), сфері обслуговування (118 тисяч резюме) і в сфері секретаріату, діловодства, АГВ (111 тисяч резюме). Водночас кількість вакансій у рази менша. Наприклад, у сфері обслуговування – 3 170, продажу та закупівель – 3 077, на робочі спеціальності, виробництво – 2 596.

Рейтинг зарплат за професіями в Києві Work.ua

Рейтинг зарплат за професіями в Києві Work.ua

Рейтинг зарплат за професіями в Києві Work.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов спростував інформацію про отримання премії в розмірі 1630%. Він опублікував скріншоти з скріншоти з мобільного додатка "ПриватБанку", на яких видно, що за останні три місяці міністр отримав 93 122 гривні.

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