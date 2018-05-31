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"Синій кит" повернувся: у центрі Києва неповнолітня порізала вени. Фото з місця НП

2.3тЧитати новину російською

У Києві на Хрещатику пізно ввечері 30 травня 16-річна дівчина порізала собі вени.

Друзі потерпілої повідомили, що в одній із соцмереж вона є учасницею групи "Синій кит" - спільноти, в якій дітей і підлітків схиляють до самогубств і членоушкодження, передає видання "Інформатор".

Фото з місця події

"Інформатор"

Фото з місця події

"Інформатор"

"Цього вечора потерпіла з компанією гуляла і розпивала спиртні напої в центрі міста на Хрещатику. Дівчина через нерозділене кохання до хлопця намагалася накласти на себе руки. Вона розбила скляну пляшку і уламками битого скла почала різати собі руку в районі передпліччя", - розповіли деталі у виданні.

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Дівчину госпіталізували.

Як писав OBOZREVATEL, небезпечна віртуальна гра "Синій кит", яка прийшла в Україну з Росії, стала відома і в інших країнах. Про неї заговорили в Латвії, Італії і навіть у США.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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