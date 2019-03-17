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Шулявський міст закритий: Кличко озвучив терміни будівництва

1.8тЧитати матеріал російською

Роботи зі зведення нового Шулявського шляхопроводу триватимуть 17 місяців.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко в Facebook. За його словами, в ніч на 17 березня почалися роботи з демонтажу шляхопроводу. А старт будівництва нового моста планірутся в квітні.

"До кінця року має бути здійснено великий обсяг робіт по зведенню цього об'єкта. Для цього нам також потрібно знести частину цеху номер 5 заводу "Більшовик". Там буде побудована нова частина транспортної розв'язки. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна їх вартість – близько 1 млрд гривень. Це буде сучасний об'єкт транспортної інфраструктури столиці. Також на новому шляхопроводі облаштуємо і велодоріжки", – зазначив Кличко.

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За його словами, в Києві вимагають ремонту більше 70 мостів і шляхопроводів, які перебувають в передаварійному стані.

"І ми поступово оновлюємо їх. Але на це потрібні колосальні кошти і час. Оскільки в утримання міської інфраструктури десятиліттями не вкладали грошей. З приводу Шулявського шляхопроводу, ми вибачаємося за ті незручності, які будуть відчувати кияни під час його ремонту. Але інакше такі масштабні роботи не робляться", – підсумував Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пропускна здатність шляхопроводу після ремонту збільшиться на 20%. Місцеві чиновники запевняють – об'їзні шляхи продумали, громадський транспорт відправлять іншими маршрутами, тому колапсу в місті не буде.

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Северг Олег
Северг Олег
Безрукие хохлы ни на что не способны. Разве что на "разобрать" Разбирать это к хохлам а строить это к русским.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "Но по-другому такие масштабные работы не делается", – подытожил Кличкой" Обоз гоните к чертям ваших корректоров и редакторов. В одном предложении сделать две ошибки для, как я слышал, лидирующего новостного сайта - это ребята перебор.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Шулявский - не Крымский! Не шо-нибудь и не абы-как! Тут на постройку годы нужны - и миллиарды! :-)))
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