Шулявський міст закритий: Кличко озвучив терміни будівництва

Роботи зі зведення нового Шулявського шляхопроводу триватимуть 17 місяців.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко в Facebook. За його словами, в ніч на 17 березня почалися роботи з демонтажу шляхопроводу. А старт будівництва нового моста планірутся в квітні.

"До кінця року має бути здійснено великий обсяг робіт по зведенню цього об'єкта. Для цього нам також потрібно знести частину цеху номер 5 заводу "Більшовик". Там буде побудована нова частина транспортної розв'язки. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна їх вартість – близько 1 млрд гривень. Це буде сучасний об'єкт транспортної інфраструктури столиці. Також на новому шляхопроводі облаштуємо і велодоріжки", – зазначив Кличко.

За його словами, в Києві вимагають ремонту більше 70 мостів і шляхопроводів, які перебувають в передаварійному стані.

"І ми поступово оновлюємо їх. Але на це потрібні колосальні кошти і час. Оскільки в утримання міської інфраструктури десятиліттями не вкладали грошей. З приводу Шулявського шляхопроводу, ми вибачаємося за ті незручності, які будуть відчувати кияни під час його ремонту. Але інакше такі масштабні роботи не робляться", – підсумував Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пропускна здатність шляхопроводу після ремонту збільшиться на 20%. Місцеві чиновники запевняють – об'їзні шляхи продумали, громадський транспорт відправлять іншими маршрутами, тому колапсу в місті не буде.

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