Схема на мільярди: хто затягує розгляд скандальної "справи Фукса"

Північний апеляційний господарський суд відклав розгляд гучної справи через "неготовність" представників компанії, афілійованої з олігархом Павлом Фуксом. Судячи з усього, у такий спосіб "вигодонабувач" намагається тягнути час.

Що відбувається у справі, яку вже прозвали київською аферою століття – у матеріалі OBOZREVATEL.

СУТЬ СХЕМИ

Ще у 2009-2010 роках компанія російсько-українського олігарха Павла Фукса "Укррослізинг" продала київському метрополітену 100 вагонів у лізинг за захмарною ціною, а в 2016 році зажадала штраф, пеню та "коефіцієнт коригування" на загальну суму майже 2 млрд гривень.

Київський метрополітен

Із них майже 1,2 млрд – результат того самого коефіцієнта, включеного в договір уже після його підписання.

У результаті афери київський метрополітен уже кілька разів опинявся на межі зупинки, була підвищена вартість проїзду, а з бюджету йдуть сотні мільйонів гривень.

Ситуація на межі фантастики? Реальність. Але тільки через 10 років (!), та й то після публікацій OBOZREVATEL, справа зрушила з мертвої точки.

Метро Києва

ДРУГЕ "ДИХАННЯ"

Влітку 2019 р. правоохоронці активізували роботу, а суд наклав арешт на рахунки компанії, куди йшли мільйони бюджетних коштів. Також він заборонив київському метрополітену перераховувати "заборгованість".

Підставою стало те, що під час розслідування кримінального провадження прокуратура і поліція прийшли до висновку: у 2017-2018 роках КП "Київський метрополітен" необґрунтовано перерахував компанії Фукса більше трьохсот мільйонів гривень.

При цьому сума коштів, які підлягають подальшому стягненню з київської підземки, становить понад 600 мільйонів грн!

Павло Фукс "Українська правда"

СУДДІ ВЛАШТУВАЛИ "БОЙКОТ"

Арешт рахунків, куди надходили гігантські кошти, боляче вдарив по вигодонабувачах афери. Австрійський бізнесмен від імені ODELUS-Construkt Kft. (і, відповідно, афілійованої з Фуксом "Австро-Угорськой Лізингової компанії") звернувся до президента Зеленського.

Суть усього документа – скарги на суддів Подільського райсуду Києва. Тобто, президенту України "запропонували" чинити тиск на судову владу?

Результат не змусив себе чекати: після звернення до Зеленського служителі Феміди стали масово брати самовідвід. Однак із гріхом навпіл справа все ж стала "рухатися".

НОВІ "ГРАВЦІ"

Крім КП "Київський метрополітен", який нарешті став робити активні кроки для того, щоб позбутися фінансової кабали, у справі з'явилася ще одна сторона.

У грудні 2019 року Державна казначейська служба також висунула "претензії" до рішень судів, що стосуються укладеної мирової угоди між метрополітеном та "Австро-Угорською лізинговою компанією".

А саме ця угода, по суті, і легалізувала цинічну аферу, вигодонабувачем якої свого часу став російсько-український олігарх Павло Фукс.

17 грудня Північний апеляційний господарський суд відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою Державної казначейської служби України на рішення Господарського суду м.Києва, а дію самого рішення призупинено до закінчення його перегляду (мова про скандальні умови мирової угоди між компанією Фукса і комунальним підприємством).

10 січня 2020 року суд відкрив іще одне апеляційне провадження вже за скаргою Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві.

Після цього ці скарги були об'єднані в одне апеляційне провадження.

На судове засідання 14 січня 2020 р. з'явилися представники всіх сторін. Однак представник ТОВ "Австро-Угорська Лізингова Компанія" заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи, мотивувавши тим, що позивач не отримував копію апеляційної скарги Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві, а про її існування дізнався на цьому судовому засіданні.

У рішенні суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень, також зазначено, що 3 січня в Північний апеляційний господарський суд від ТОВ "Австро-Угорська Лізингова Компанія" надійшов відгук на апеляційну скаргу.

У підсумку, суд вирішив відкласти розгляд справи, була призначена нова дата засідання – 4 лютого 2020 року.

КУДИ "ЗНИК" ОЛІГАРХ?

Часто задають питання: яке відношення має скандальний олігарх саме до "Австро-Угорської Лізингової компанії"? Найбезпосередніше. Справа в тому, що Павло Фукс продав ТОВ "Укррослізинг" у 2018 році – саме після початку галасу і публікації резонансних матеріалів.

У виданні Budapest.Business Journal був опублікований реліз про "інвестування в перспективні східноєвропейські ринки і підприємства". Сторони угоди заявили, що погодилися зберегти конфіденційність щодо ціни покупки й інші деталі договору. І це не дивно.

Як розповіло джерело OBOZREVATEL, "Фукс відійшов у тінь, при цьому повністю зберігши вплив на процеси".

Тільки один факт: в інвестиційно-девелоперській компанії ODELUS-Construkt Kft, яка "купила" у Фукса українське ТОВ, значилася... всього одна людина.

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Потім компанію просто перейменували: ТОВ "Укррослізинг" отримало нову назву – ТОВ "Австро-Угорська Лізингова компанія".

(Далі буде...)

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