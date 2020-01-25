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25 січня • оновлено в 14:31
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Схема на мільярди: хто затягує розгляд скандальної "справи Фукса"

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Північний апеляційний господарський суд відклав розгляд гучної справи через "неготовність" представників компанії, афілійованої з олігархом Павлом Фуксом. Судячи з усього, у такий спосіб "вигодонабувач" намагається тягнути час.

Що відбувається у справі, яку вже прозвали київською аферою століття – у матеріалі OBOZREVATEL.

СУТЬ СХЕМИ

Ще у 2009-2010 роках компанія російсько-українського олігарха Павла Фукса "Укррослізинг" продала київському метрополітену 100 вагонів у лізинг за захмарною ціною, а в 2016 році зажадала штраф, пеню та "коефіцієнт коригування" на загальну суму майже 2 млрд гривень.

Київський метрополітен

Київський метрополітен

Із них майже 1,2 млрд – результат того самого коефіцієнта, включеного в договір уже після його підписання.

У результаті афери київський метрополітен уже кілька разів опинявся на межі зупинки, була підвищена вартість проїзду, а з бюджету йдуть сотні мільйонів гривень.

Ситуація на межі фантастики? Реальність. Але тільки через 10 років (!), та й то після публікацій OBOZREVATEL, справа зрушила з мертвої точки.

Метро Києва

Метро Києва

ДРУГЕ "ДИХАННЯ"

Влітку 2019 р. правоохоронці активізували роботу, а суд наклав арешт на рахунки компанії, куди йшли мільйони бюджетних коштів. Також він заборонив київському метрополітену перераховувати "заборгованість".

Підставою стало те, що під час розслідування кримінального провадження прокуратура і поліція прийшли до висновку: у 2017-2018 роках КП "Київський метрополітен" необґрунтовано перерахував компанії Фукса більше трьохсот мільйонів гривень.

При цьому сума коштів, які підлягають подальшому стягненню з київської підземки, становить понад 600 мільйонів грн!

Павло Фукс

Павло Фукс

"Українська правда"

СУДДІ ВЛАШТУВАЛИ "БОЙКОТ"

Арешт рахунків, куди надходили гігантські кошти, боляче вдарив по вигодонабувачах афери. Австрійський бізнесмен від імені ODELUS-Construkt Kft. (і, відповідно, афілійованої з Фуксом "Австро-Угорськой Лізингової компанії") звернувся до президента Зеленського.

Суть усього документа скарги на суддів Подільського райсуду Києва. Тобто, президенту України "запропонували" чинити тиск на судову владу?

Результат не змусив себе чекати: після звернення до Зеленського служителі Феміди стали масово брати самовідвід. Однак із гріхом навпіл справа все ж стала "рухатися".

Схема на мільярди: хто затягує "справу Фукса"

НОВІ "ГРАВЦІ"

Крім КП "Київський метрополітен", який нарешті став робити активні кроки для того, щоб позбутися фінансової кабали, у справі з'явилася ще одна сторона.

У грудні 2019 року Державна казначейська служба також висунула "претензії" до рішень судів, що стосуються укладеної мирової угоди між метрополітеном та "Австро-Угорською лізинговою компанією".

А саме ця угода, по суті, і легалізувала цинічну аферу, вигодонабувачем якої свого часу став російсько-український олігарх Павло Фукс.

17 грудня Північний апеляційний господарський суд відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою Державної казначейської служби України на рішення Господарського суду м.Києва, а дію самого рішення призупинено до закінчення його перегляду (мова про скандальні умови мирової угоди між компанією Фукса і комунальним підприємством).

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10 січня 2020 року суд відкрив іще одне апеляційне провадження вже за скаргою Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві.

Після цього ці скарги були об'єднані в одне апеляційне провадження.

На судове засідання 14 січня 2020 р. з'явилися представники всіх сторін. Однак представник ТОВ "Австро-Угорська Лізингова Компанія" заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи, мотивувавши тим, що позивач не отримував копію апеляційної скарги Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві, а про її існування дізнався на цьому судовому засіданні.

Схема на мільярди: хто затягує "справу Фукса"

У рішенні суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень, також зазначено, що 3 січня в Північний апеляційний господарський суд від ТОВ "Австро-Угорська Лізингова Компанія" надійшов відгук на апеляційну скаргу.

У підсумку, суд вирішив відкласти розгляд справи, була призначена нова дата засідання – 4 лютого 2020 року.

Схема на мільярди: хто затягує "справу Фукса"

КУДИ "ЗНИК" ОЛІГАРХ?

Часто задають питання: яке відношення має скандальний олігарх саме до "Австро-Угорської Лізингової компанії"? Найбезпосередніше. Справа в тому, що Павло Фукс продав ТОВ "Укррослізинг" у 2018 році – саме після початку галасу і публікації резонансних матеріалів.

У виданні Budapest.Business Journal був опублікований реліз про "інвестування в перспективні східноєвропейські ринки і підприємства". Сторони угоди заявили, що погодилися зберегти конфіденційність щодо ціни покупки й інші деталі договору. І це не дивно.

Схема на мільярди: хто затягує "справу Фукса"

Як розповіло джерело OBOZREVATEL, "Фукс відійшов у тінь, при цьому повністю зберігши вплив на процеси".

Тільки один факт: в інвестиційно-девелоперській компанії ODELUS-Construkt Kft, яка "купила" у Фукса українське ТОВ, значилася... всього одна людина.

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Потім компанію просто перейменували: ТОВ "Укррослізинг" отримало нову назву – ТОВ "Австро-Угорська Лізингова компанія".

(Далі буде...)

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Теми
Боротьба з корупцією в Україні Кримінал Новини Києва та Київської області
Особа
Павло Фукс
Місце
Україна Київ
Теги
метро долги Держказначейство України КМДА
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Пiсерот Miхась
Пiсерот Miхась
Что-то давно не было анонимок на "российского олигрха миллиардера" :))))) Мойша никак не может утопить в печатных помоях своего бывшего товарку-подетльника :))))) Что только бабло с Мойшей не сделало :)))))))
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