Рух тролейбусів на маршруті Гетьмана-Довженка відновлено

Попри карантин у Києві продовжується реконструкція Шулявського шляхопроводу. У ході виконання робіт вдається відновлювати перерване або ускладнене раніше транспортне сполучення. Де саме тепер можна проїхати, розповіли у КМДА.

Так виглядатиме транспортна розв’язка після завершення реконструкції Шулявського шляхопроводу

Так, 31 березня було відновлено рух тролейбусів між улицями Вадима Гетьмана та Олександра Довженка. Частково відновлено також рух автомобільного транспорту.

"Відновлено рух автомобільного транспорту по з'їздам з вул. Вадима Гетьмана на просп. Перемоги, в напрямку ст. метро "Житомирська" та з просп. Перемоги на вул. Олександра Довженко, в напрямку ст. метро "Дорогожичі", - зазначено у повідомленні

Роботи з реконструкції транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Вадима Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах продовжуються.

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