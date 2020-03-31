Головна Новини
31 березня • оновлено в 15:01
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Рух тролейбусів на маршруті Гетьмана-Довженка відновлено

692
Читати матеріал російською

Попри карантин у Києві продовжується реконструкція Шулявського шляхопроводу. У ході виконання робіт вдається відновлювати перерване або ускладнене раніше транспортне сполучення. Де саме тепер можна проїхати, розповіли у КМДА.

Так виглядатиме транспортна розв’язка після завершення реконструкції Шулявського шляхопроводу

Так виглядатиме транспортна розв’язка після завершення реконструкції Шулявського шляхопроводу

Так, 31 березня було відновлено рух тролейбусів між улицями Вадима Гетьмана та Олександра Довженка. Частково відновлено також рух автомобільного транспорту.

"Відновлено рух автомобільного транспорту по з'їздам з вул. Вадима Гетьмана на просп. Перемоги, в напрямку ст. метро "Житомирська" та з просп. Перемоги на вул. Олександра Довженко, в напрямку ст. метро "Дорогожичі", - зазначено у повідомленні

Роботи з реконструкції транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Вадима Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах продовжуються.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Дороги в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Дороги в Україні
Місце
Україна Київ
Тег
ремонт і будівництво доріг
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
fwqwq fqefqwfq
fwqwq fqefqwfq
ЗАЩИТА от КОРОНАВИРУСА: Антисептик медицинский 1 л./390гр. ---- http://xx.org.ua/antiseptik Респиратор максимальной защиты 3М ---- http://xx.org.ua/respirator Маска для лица улучшенная ---- http://xx.org.ua/maskaplus Маска для лица без клапана ------ http://xx.org.ua/maska
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кияни

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА

    Підтверджені випадки: 549

    Вилікувалось: 8. Померло: 13

  • Коли в Україні настане пік коронавірусу : в МОЗ обнадіяли прогнозом

  • Український інфекціоніст розбив міф про те, що спека допоможе вбити коронавірус

  • У Франції заявили про препарат від коронавірусу, який вбиває хворобу за 6 днів

  • Коронавірус в Україні атакував молодь: епідеміолог назвала причину

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги