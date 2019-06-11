"Розвів старих на останні гроші": у Києві викрили цинічного шахрая. Відео

У Києві камери відеоспостереження зафіксували шахрая, який обдурив на гроші двох літніх людей.

Як передає "Київ оперативний", інцидент трапився вночі 11 червня за адресою: Київ, вул. Якуба Коласа, 8-В.

"Схема банальна. Телефонний дзвінок: "Бабусю, я потрапив у ДТП. Мені необхідна терміново операція! Позич грошей, я все поверну! Зараз до тебе під'їде мій "друг Віталік" і візьме гроші, щоб передати мені", – йдеться в повідомленні.

Зазначений "друг" був зафіксований камерою відеоспостереження на сходовому майданчику перед ліфтами.

"Якщо хтось побачить або впізнає його, будь ласка, дайте знати і повідомте в поліцію. Кияни, будьте пильними!" – відзначається в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві шахраї почали терор автомобілістів. На лобовому склі автомобілів зловмисники залишають записки, де погрожують розбити машину, якщо її власник не надішле 3,5 тис. грн на вказаний електронний гаманець.

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