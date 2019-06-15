Розірвало на частини: у Києві сталася страшна ДТП із 4 загиблими. Фото і відео 18+

У Києві на мосту по бульвару Дружби Народів вранці 15 червня зіткнулися два автомобілі – Skoda і Chevrolet Aveo, у результаті чого загинули чотири особи.
Один із автомобілів розірвало на частини. Водій і троє пасажирів, які перебували в ньому, загинули. Керманич іншої іномарки був госпіталізований. (Щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).
Що відомо про страшну ДТП:
Смертельна аварія сталася приблизно о 8:30 у Голосіївському районі на площі Деміївській.
Чотири жертви загинули на місці, їхні тіла буквально розірвало під час зіткнення.
Двох постраждалих доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.
Точну причину встановлює поліція.
На місці працювали медики, співробітники поліції і слідчо-оперативна група. А також рятувальники, які намагалися прибрати частини Chevrolet із проїжджої частини. Як повідомляє прес-слуба ГУ НП в Києві, водій Chevrolet виїхав на зустрічну смугу, через що сталося зіткнення.
Через ДТП на бульварі Дружби Народів утворився затор.
"На всій дорозі частини тіл. Один із трупів відкинуло на 60 метрів. Нога другого застрягла в авто, тіло відкинуло на 40 метрів", – йдеться в Instagram dtp.kiev.ua.
Також зазначається, що на місце аварії приїхали родичі загиблих.
По всей дороге части тел. Один из трупов отбросило на 60 метров. Нога второго застряла в авто, тело откинуло на 40 метров. Обломки по всей дороге.много крови и слез, уже родственники подтягиваются. И большое спасибо патрульной полиции за препятствование съемки и угрозы меня арестовать и одеть наручники. Это тому человеку который просто ради доброго дела и реформ в стране прикрывал ваши жопы и популяризировал очень спорную сейчас структуру:) Фоторепортаж с места: встречка Шевроле и Шкода. 4 трупа двое в реанимации... Покатались. Вы еще смеетесь над 50 кмч? А спасатели из Шевроле бедро вырезают. Стрим с места: Жуткое смертельное #дтп в Голосеевском районе Киева: на путепроводе у Автовокзала разорвало и опрокинуло легковушку. На асфальте валяются тела людей. На место едут скорые и полиция. Возможно, скоро перекроют трассу. Будьте внимательны. Присылайте Ваши фото и видео с дорог Киева и Украины, в директ и на 0937713333, с нас реклама. Запишите номер в телефон. Сразу пишите что где как. Спасибо! #дтп #Киев #дтпКиев #авария #фото #сегодня #хроника #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev #kyiv #today #crash
Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 червня у Василькові Київської області в ДТП потрапила вантажівка, що перевозила корів. У результаті аварії загинули дві особи і тварини.
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